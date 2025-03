«Secondo me la squadra non è nel miglior momento ed è difficile pensare che le cose miglioreranno nel corso delle partite con tanti impegni, visto che ci saranno oltre alle partite del campionato anche quelle di CL e di Coppa Italia. sarà un finale di stagione in sofferenza, di tensione, di nervi e anche di capacità tecniche dei singoli giocatori. In questo senso è evidente che le reti di Calhanoglu, bellissima, è quella di Lautaro, altrettanto bella ma baciata dalla fortuna per pochi centimetri, forse un cm la palla è in gol, sono delle certezze. Sono delle rassicurazioni. Ma c'è un giocatore in più di cui è giusto parlare dopo tante critiche e tanti fischi: Arnautovic tenetevelo stretto perché ce n'è pochi in Europa del suo valore come terza punta», ha concluso il giornalista.