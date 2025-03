“117, segno di eccellenza”. Il post dell’Inter con i capitani: c’è pure Icardi

117, un segno di eccellenza. Ci sono tutti i capitani dell'Inter nella foto postata dal club nerazzurro sui social per festeggiare il compleanno della società. Nata il 9 marzo, sotto il segno dei pesci, femmina come la vita, dalla decisione rivoluzionaria di uomini come il futurista Muggiani che ha disegnato il primo stemma. E nella foto postata dalla società ci sono le facce che hanno fatto la storia dell'Inter con la fascia al braccio. C'è Picchi, c'è Facchetti, Mazzola, Altobelli, c'è Bergomi, c'è Zanetti , c'è persino Icardi sulla strada che porta a Lautaro .

Un'incetta di like dai tifosi che hanno approfittato del post per augurare cose belle e nerazzurre alla loro squadra del cuore per tanto, lungo tempo. E ci sono così i commenti dei giocatori che hanno condiviso un pezzo di storia con la maglia dell'Inter addosso. "Ti amo, tantissimi auguri famiglia", commenta Zanetti. Ci sono i cuoricini di Ranocchia e i commenti dei figli di Facchetti. C'è il commento di Lautaro e pure quello di Icardi che scrive: "Tantissimi auguri, Inter", con i cuoricini nerazzurri e la sua risposta ha raccolto un sacco di like da parte dei tifosi interisti.