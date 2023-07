Inter, Moretto su Samardzic: “Bloccato, quasi fatta… 99%”

Pare non ci siano dubbi sulla buona riuscita dell'operazione Samardzic, come conferma anche Matteo Moretto

Lazar Samardzic è ormai davvero ad un passo dall'Inter. Il club nerazzurro vuole chiudere entro questa settimana l'operazione per il centrocampista classe 2002 a 15 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian, su cui l'Inter si terrà comunque un'opzione di riacquisto. E pare non ci siano dubbi sulla buona riuscita dell'operazione Samardzic, come conferma anche Matteo Moretto rispondendo ad un tifoso su Twitter: "Bloccato, quasi fatta… 99%".