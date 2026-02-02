FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, difensore che ha militato nelle giovanili nerazzurre dal 1998 al 2005.
Lutto nel mondo Inter: morto a 39 anni Nicolas Giani, ex difensore prodotto del vivaio
Il club ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell'ex difensore, in nerazzurro dal 1998 al 2005
Nato a Como nel 1986, per sette stagioni ha vestito i colori nerazzurri, fino alla Primavera. Da professionista ha vestito le maglie, tra le altre, di Pro Patria, Vicenza, SPAL e Spezia. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto.
