Il club ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell'ex difensore, in nerazzurro dal 1998 al 2005

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, difensore che ha militato nelle giovanili nerazzurre dal 1998 al 2005.

Nato a Como nel 1986, per sette stagioni ha vestito i colori nerazzurri, fino alla Primavera. Da professionista ha vestito le maglie, tra le altre, di Pro Patria, Vicenza, SPAL e Spezia. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto.