Icardi, 79esimo gol con la maglia del Galatasaray: è record

Il calciatore nelle scorse ore è stato accostato alla Juve e ad un possibile ritorno in Serie A: intanto ha segnato su rigore
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Si è parlato nelle scorse ore di un tentativo della Juventus per riportare in Serie A Mauro Icardi. Il club bianconero nel frattempo si è allontanato dall'obiettivo e ha in mente di provare a regalare comunque un nuovo acquisto a Spalletti. Intanto l'ex Inter ha segnato su rigore nell'ultima gara contro il Kayserispor vinta dal suo Galatasaray 4-0. Ha segnato nei minuti di recupero, su rigore.

E ha segnato il 72esimo gol con la maglia del club turco. Ha stabilito un record nella storia del Galatasaray: è il miglior marcatore straniero della società. Ha raggiunto lo stesso numero di reti che aveva segnato Gheorghe Hagi. 

In un post sui social Maurito ha scritto: "Un onore condividere questo trono con una leggenda". 

 

