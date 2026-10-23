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La potenza del motore dell'Inter viene fuori alla distanza. Lo ha sottolineato più volte anche Chivu: l'altra faccia della medaglia di una squadra spesso in svantaggio nel primo tempo è la capacità di aggredire gli avversari e ribaltare il risultato dopo l'intervallo. Da questo punto di vista il rendimento tra Serie A e Champions League conferma quello che sembra essere un tratto distintivo dei nerazzurri in stagione.

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Con quello rifilato da Carlos Augusto allo Shakhtar Donetsk l'altra sera, l'Inter in Europa è arrivata addirittura a segnare quattro gol negli ultimi 15 minuti del secondo tempo, appena uno in meno rispetto Real Madrid (5) che ne conta più di tutti nell'attuale edizione della massima competizione europea.

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salute. Anche in campionato la squadra di Chivu riesce a innestare una marcia in più nella ripresa: sono ben tredici i gol segnati al rientro in campo su ventuno complessivi, di cui cinque anche qui nell'ultimo quarto d'ora. Il totale è di sedici gol nella seconda frazione su venticinque tra campionato e coppa. Un numero enorme, che testimonia lo stato di salute almeno dal punto di vista fisico della squadra Campione d'Italia e la qualità delle alternative a disposizione del tecnico rumeno.

Pur mescolando sempre le carte, riesce a tirar fuori sempre il meglio dai suoi. Ad Appiano Gentile ovviamente si continuerà a lavorare sull'approccio alle gare, per evitare di concedere più del dovuto come accaduto troppe volte nel primo scorcio di stagione, ma non manca dunque il conforto dei dati anche sulla fame della squadra, in grado di non uscire mai definitivamente dalle partite. Chiunque affronti l'Inter sa che fino al traguardo dovrà sempre correre al massimo delle sue possibilità: non c'è margine di gestire contro i nerazzurri.