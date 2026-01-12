I nerazzurri non sono riusciti a sfruttare il vantaggio per ben due volte, alla fine è uscito fuori un pareggio giusto

Due volte in vantaggio e due volte raggiunta. È stato questo il grande limite dell'Inter contro il Napoli, ovvero l'incapacità di difendere un vantaggio preziosissimo. Invece ancora una volta i nerazzurri non riescono a infliggere un duro colpo ai rivali e la fuga non c'è. "Grande, epica, letteraria notte da scudetto a San Siro: avrebbe potuto indirizzare il destino consacrando la fuga dell'Inter a +7 o lo scatto del Napoli a -1, e invece ha confermato che alla prima di ritorno il campionato non ha ancora un padrone assoluto. La copertina è tutta dell'Inter e del Napoli. Protagoniste di una partita bella, combattuta e incerta fino all'ultimo palo colpito al 93' da Mkhitaryan e arricchita da tutto quello che ci si aspettava", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Compreso un rigore per l'Inter per fallo di Rrahmani su Micki che ha fatto infuriare Conte dopo la revisione del Var come un anno fa. Antonio ha calciato un pallone di rabbia verso la Sud e scagliato una bottiglia nel vuoto e poi, dopo la segnalazione di Colombo a Doveri e l'inevitabile espulsione, ha urlato di tutto al quarto uomo faccia a faccia. «Vergognatevi», il titolo. Questa volta Calhanoglu segna, ma i suoi non perdono la bussola e trascinati da un implacabile e straordinario McTominay versione Highlander la riprendono per la seconda volta".

"Primo pareggio in campionato e palese sindrome degli scontri diretti, un handicap. Contro gli azzurri, poi, non vince dal 3 dicembre 2023: 770 giorni ieri. Decisivi i cambi, dunque bravi gli allenatori: Mkhitaryan ha preso palo e rigore, Lang ha ispirato il pareggio di McT. E pensare che figura in bilico sul mercato. Menzione anche per Hojlund: unico centravanti del Napoli contro i quattro assi schierati dall'Inter, sì, ma che indomito cavallo di razza".

