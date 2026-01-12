De Grandis: “Napoli più solido, poco spazio per l’Inter. In difesa…”

Il giornalista ha detto la sua sul pareggio di San Siro e ha sottolineato che la difesa nerazzurra ha fatto meno bene rispetto a quella della squadra di Conte

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 03:02)

Stefano De Grandis, tra gli opinionisti di SkyCalcio Club, ha commentato il 2 a 2 di San Siro tra Inter e Napoli. «Qualche chance in più l'Inter ma il Napoli è riuscito a farla soffrire più che in altre occasioni», ha sottolineato il giornalista.

«Mi è sempre piaciuta di più la squadra nerazzurra, ma stasera il Napoli ha dimostrato solidità maggiore, soprattutto a livello difensivo. Se tu pensi che abbiamo sempre esaltato Lautaro, si è visto poco, Thuram non ha fatto meglio».

La difesa nerazzurra ha fatto meno bene, i difensori del Napoli erano molto concentrati, pochissimo spazio. Uno è un rigore. Ma la azioni vere dell'Inter in cui mettono in difficoltà i difensori del Napoli sono state meno. Grande solidità della squadra azzurra secondo me», ha aggiunto ancora.

(Fonte: Sky)