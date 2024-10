Dopo la sosta del campionato dedicata alle gare delle Nazionali, la Serie A entra nel vivo: sarà un periodo ricco di sfide affascinanti e impegnative per l'Inter, che scenderà in campo sette volte in 22 giorni. La serie si concluderà a San Siro, prima dell'inizio della terza sosta per le Nazionali: domenica 10 novembre alle 20:45 i nerazzurri affronteranno il Napoli, in un match che si preannuncia spettacolare.