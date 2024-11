Sky – Inter, Inzaghi ha questo grande dubbio di formazione per il Napoli

Simone Inzaghi ha un grosso dubbio di formazione in vista di Inter-Napoli di domenica: ecco quale secondo Sky Sport

Simone Inzaghi ha un grosso dubbio di formazione in vista di Inter-Napoli di domenica. Dopo la vittoria con l’Arsenal in Champions League , i nerazzurri hanno lavorato questa mattina ad Appiano Gentile.

Scontati i rientri di Bastoni in difesa, di Barella e Mkhitaryan a centrocampo, di Dimarco a sinistra e di Thuram in attacco contro la squadra di Conte. Il grande dubbio di formazione per Sky riguarda il centro della difesa.