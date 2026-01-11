FC Inter 1908
Inter-Napoli, Marelli: “Mkhitaryan tocca il pallone, Rrahmani in ritardo: è rigore”

Non ha dubbi Luca Marelli: è netto il rigore per fallo di Amir Rrahmani su Henrikh Mkhitaryan. Ecco le parole dell'ex arbitro
Non ha dubbi Luca Marelli: è netto il rigore per fallo di Amir Rrahmani su Henrikh Mkhitaryan. Ecco le parole dell'ex arbitro.

"Mkhitaryan tocca il pallone, Rrahmani arriva in ritardo: abbiamo visto qualcosa di simile nel derby, questo è calcio di rigore".

