A San Siro l'Inter di Chivu affronta il Napoli di Conte con la possibilità di andare a +7 sugli azzurri nella corsa scudetto. Queste le considerazioni di Andrea Marinozzi a DAZN:
Marinozzi: “Inter-Napoli non decisiva nella corsa scudetto. Bisogna aspettare che…”
"L'Inter arriva a questa partita con il sorriso, ma con il tarlo degli scontri diretti. E' in un momento brillante, deve dare un segnale di forza dopo sei belle vittorie consecutive. Il Napoli ha numerose assenze, anche se nell'ultimo mese ha alzato un trofeo e ha dato continuità. Speriamo di non dover parlare di arbitri: quello dell'andata è uno degli episodi più surreali del girone d'andata, assegnato dal guardalinee. Speriamo che Doveri sia all'altezza. Il Napoli ha sempre cambiato volto, lo farà anche stasera con Neres ko, è in emergenza. L'Inter prima soffriva la profondità, ma adesso anche Chivu ha cambiato. Ci sono tantissimi temi.
"La profondità di Hojlund è sempre un tema, lui attacca alle spalle del difensore. Il Napoli dovrà essere bravo a schermare le palle per Lautaro. L'Inter, invece, ha una catena di sinistra che funziona da anni: a Bastoni e Dimarco, poi, quest'anno si è aggiunto Zielinski. Non sarà una partita fondamentale in ottica scudetto: ripartirà la Champions, che toglierà tanti punti".
