"L'Inter arriva a questa partita con il sorriso, ma con il tarlo degli scontri diretti. E' in un momento brillante, deve dare un segnale di forza dopo sei belle vittorie consecutive. Il Napoli ha numerose assenze, anche se nell'ultimo mese ha alzato un trofeo e ha dato continuità. Speriamo di non dover parlare di arbitri: quello dell'andata è uno degli episodi più surreali del girone d'andata, assegnato dal guardalinee. Speriamo che Doveri sia all'altezza. Il Napoli ha sempre cambiato volto, lo farà anche stasera con Neres ko, è in emergenza. L'Inter prima soffriva la profondità, ma adesso anche Chivu ha cambiato. Ci sono tantissimi temi.