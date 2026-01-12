I casi da moviola di Inter-Napoli analizzati dal Corriere dello Sport

Gianni Pampinella Redattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 09:32)

Il giorno dopo Inter-Napoli, il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola. Il quotidiano promuove la direzione arbitrale di Daniele Doveri (6). "Gara top di Doveri, macchiata però da un errore chiaro. Una cosa doveva vedere, il presidente di Roma1, e non l’ha fatto, dicendo anche «nulla nulla»: il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Per il resto ha impostato la gara - difficile nelle premesse - con soglia del fallo alta (e la cosa gli è sostanzialmente riuscita), ascendente sui calciatori, accettazione".

"E’ anche accovacciato, Doveri, quando Rrahmani pesta il piede sinistro di Mkhitaryan, posizione aperta e visuale libera: lo step on foot (a voler essere certosini, non pienissimo, come si vede da un’immagine) doveva vederlo lui, Di Bello al VAR non ci mette molto: OFR, annuncio decente e penalty. Manca però il giallo per Rrahmani. Conte perde le staffe, calcia un pallone, viene espulso e dice di tutto al Quarto, Colombo. Rischia in sede di giudice sportivo".

"Recupero del pallone a centrocampo di Zielinski su McTominay, una pressione robusta ma non fallosa, l’azzurro sbaglia lo stop, l’ex di turno glielo ruba senza commettere fallo: 1-0 ok. Rischia Juan Jesus, le trattenute reciproche con Thuram hanno sicuramente spostato l’attenzione di Doveri. Da rosso? Più da ammonizione, la posizione (esterna) e la presenza di altri giocatori del Napoli ha depotenziato l’eventuale Dogso (chiara occasione da gol). Non è arrivato nulla. VAR: Di Bello7. Non era difficile, però bravo".

(Corriere dello Sport)