Ifeanyi Ndukwe si trasferisce dall'Austria Vienna al Liverpool. Il classe 2008 è considerato uno dei giovani difensori più promettenti in Europa. I Reds hanno battuto la concorrenza di diversi club, tra cui anche l'Inter che aveva provato a portare a Milano Ndukwe. Ad ammetterlo è Hermann Stadler , allenatore dell'U17 dell'Austria Vienna: "Sono molto contento per Ify, se lo merita. Ha fatto un enorme passo avanti nell'ultimo anno, offrendo una prestazione eccellente in ogni partita della Coppa del Mondo. Ha ricevuto questa offerta dal Liverpool in parte per via dell'ottima Coppa del Mondo che ha disputato con l'U17 austriaca", ha detto il tecnico a LAOLA1 .

"In precedenza aveva ricevuto anche un'offerta dall'Inter, che per qualche motivo non è stata finalizzata. Sono molto contento che abbia firmato con un club di alto livello. Personalmente, penso che un altro anno in Austria gli avrebbe fatto bene. Un giocatore esperto come Dragovic avrebbe potuto fargli da mentore lì, e poi forse sarebbe potuto andare all'estero a 18 o 19 anni. Non ha alcuna garanzia di sfondare, né in Austria né al Liverpool. Ne sapremo di più tra due o tre anni. Ma credo che abbia il potenziale per diventare un grande difensore centrale"