Akanji: “Zero margine d’errore, ma siamo forti. Se mi aspettavo questo inizio all’Inter? Certo”
"Ciò che importa davvero in una partita così è che non abbiamo margine d'errore, perché quando giochi contro queste grandi squadre vieni punito immediatamente. Questo è un aspetto sicuramente importante, ma allo stesso tempo non possiamo avere paura. Sappiamo che abbiamo qualità, sappiamo far girare la palla, sappiamo difendere e contrattaccare e sappiamo essere pericolosi sui calci piazzati. Ma lo sono anche loro, e pertanto non possiamo commettere errori. I calci piazzati potrebbero essere un fattore in questa partita: se la gara non sta andando bene, puoi segnare da palla ferma".
"Una squadra offensiva deve sempre credere di poter far gol e la difesa deve essere sempre all'erta, visto che un calcio piazzato può anche dirottare l'intera partita. Dobbiamo fare una grande partita, visto che loro sono molto forti, anche sotto questo punto di vista. Se mi aspettavo di avere subito questa continuità all'Inter? Sì. Ho sempre molta fiducia nelle mie qualità e credo che sia importante per performare come credo di saper fare. Sono felice che abbia funzionato".
