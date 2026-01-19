"Ciò che importa davvero in una partita così è che non abbiamo margine d'errore, perché quando giochi contro queste grandi squadre vieni punito immediatamente. Questo è un aspetto sicuramente importante, ma allo stesso tempo non possiamo avere paura. Sappiamo che abbiamo qualità, sappiamo far girare la palla, sappiamo difendere e contrattaccare e sappiamo essere pericolosi sui calci piazzati. Ma lo sono anche loro, e pertanto non possiamo commettere errori. I calci piazzati potrebbero essere un fattore in questa partita: se la gara non sta andando bene, puoi segnare da palla ferma".