Inter, niente Croazia per Brozovic: lui e de Vrij hanno nel mirino la Juve

La sosta delle nazionali per ritrovare due titolarissimi di casa Inter verso il big match con la Juventus che si giocherà nel weekend 2/3 aprile. Simone Inzaghi aspetta i recuperi di Stefan de Vrij e soprattutto Marcelo Brozovic . Un piccolo edema al polpaccio destro per il croato, una distrazione al polpaccio sinistro per il difensore olandese. Come riportato da Gazzetta.it, Brozo salterà gli impegni con la sua Croazia .

Ecco quanto evidenziato dal sito della rosea: “Ora mettono nel mirino il big match in casa della Juve del 3 aprile (anticipi e posticipi verranno fissati domani, ma con i bianconeri fuori dalla Champions è da escludere un anticipo a sabato 2) e non andranno con le rispettive nazionali. Dopo l'1-1 con la Fiorentina, Inzaghi ha concesso ai giocatori solo due giorni di riposo. Di solito erano tre, segnale che l'unico modo per uscirne è lavorare di più e meglio. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì. Il lavoro del tecnico sarà limitato perché prima di metà settimana prossima non riavrà il gruppo al completo. Tanti i nazionali, di cui alcuni (Barella, Bastoni, Calhanoglu, Sanchez, Vidal e Vecino) si giocheranno il pass mondiale. Gli altri sono già qualificati o eliminati, quindi si limiteranno a partecipare a stage o amichevoli. Già certi di andare in Qatar a fine novembre sono gli stessi Brozovic e De Vrij. A Inzaghi basterebbe sapere che i due sono certi di andare all'Allianz Stadium il 3 aprile”, si legge.