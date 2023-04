Inter e Nike annunciano l’esclusiva Nike Air Max 97 nelle colorazioni Inter

Inter e Nike si confermano ancora una volta un connubio d’eccezione, testimonianza di stile, eleganza e lifestyle in perfetta sintonia con la città di Milano. I due brand hanno annunciato oggi l’esclusiva Nike Air Max 97 nelle colorazioni INTER, il modello di Air Max più amato in Italia e considerato rappresentativo a livello globale dalle sottoculture Milanesi.

I valori di stile ed eleganza che contraddistinguono Milano vengono così nuovamente incarnati ed elevati dal brand Inter, che si afferma sempre di più come icona culturale oltre che sportiva, rappresentando lo stile del capoluogo meneghino anche oltre il mondo dello sport. L’Air Max 97 Nike nelle colorazioni nerazzurre si posiziona infatti come un prodotto iconico sia per i tifosi di calcio sia per le nuove generazioni appassionate di fashion a livello internazionale, nel punto di intersezione tra calcio e lifestyle.