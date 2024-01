Stampa – Inter, il recupero per scrivere la storia. “Ma la finale non è una cavalcata trionfale”

"Ma la finale di Riad non è stata una cavalcata trionfale. La trama è stata diversissima rispetto allo spettacolare 3-0 alla Lazio in semifinale. Il Napoli ha retto fino al recupero, arrendendosi al gol di Lautaro oltre il 90°. E chissà come sarebbe finita senza l'espulsione di Simeone, con mezz'ora ancora da giocare. Una decisione, contestata dal Campioni d'Italia, che ha obbligato Walter Mazzarri a tirare il freno a mano a difesa della porta, operazione fallita per pochi secondi a un passo dai rigori", aggiunge il quotidiano.