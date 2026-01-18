FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Giornale – Inter, non ti servono gli scontri diretti: continuità già da scudetto

ultimora

Giornale – Inter, non ti servono gli scontri diretti: continuità già da scudetto

Inter
Il focus dal quotidiano sul trend raggiunto dalla squadra di Cristian Chivu sempre più prima in classifica
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

La continuità raggiunta dall'Inter in campionato le ha permesso di raggiungere la vetta e consolidarla nonostante lo scarso rendimento negli scontri diretti. Il trend nerazzurro emerge con chiarezza all'indomani della vittoria di Udine, anche sulle colonne de Il Giornale.

Inter
Getty Images

Si legge infatti sul quotidiano: "C'è il dato statistico dell'ottava vittoria nelle ultime 9 partite di campionato. La 16a in assoluto, contro 16 squadre differenti. Continuando così, l'Inter può arrivare allo scudetto anche continuando a non vincere gli scontri diretti".

Leggi anche
Calvarese: “Sbaglia Di Bello su Carlos Augusto: chiedevano il rosso, ma non è neanche...
Barzaghi (Sky): “Avete visto l’Inter a Udine? C’è tema da discutere! Chivu rispetto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA