La continuità raggiunta dall'Inter in campionato le ha permesso di raggiungere la vetta e consolidarla nonostante lo scarso rendimento negli scontri diretti. Il trend nerazzurro emerge con chiarezza all'indomani della vittoria di Udine, anche sulle colonne de Il Giornale.
Giornale – Inter, non ti servono gli scontri diretti: continuità già da scudetto
Il focus dal quotidiano sul trend raggiunto dalla squadra di Cristian Chivu sempre più prima in classifica
Si legge infatti sul quotidiano: "C'è il dato statistico dell'ottava vittoria nelle ultime 9 partite di campionato. La 16a in assoluto, contro 16 squadre differenti. Continuando così, l'Inter può arrivare allo scudetto anche continuando a non vincere gli scontri diretti".
