Lo scambio tra il direttore di gara e la sala Var di Lissone sull'episodio di cui si è tanto parlato dopo Fiorentina-Inter

Daniele Vitiello Redattore/inviato 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 15:22)

Altra puntata di OpenVAR appena uscita sull'app di DAZN. Tra gli episodi analizzati oggi c'è anche quanto accaduto in Fiorentina-Inter con i nerazzurri che hanno chiesto un rigore per un tocco di mano di Pongracic nel primo tempo su un pallone arrivato in area dalla destra. Questo il confronto intanto tra l'arbitro Colombo e il VAR Maresca da Lissone:

Colombo in diretta: "No, no, no, rimbalza ma è attaccato".

Sala VAR: "Lui fa per toglierla. Sì, è un pallone inaspettato, per me non è rigore. Assolutamente no. Vedi che lui fa per toglierlo? Check completato, è come l'hai vista tu. Il pallone schizza per terra e lui fa per toglierlo".

Come giudicano l'episodio i vertici arbitrali? Ne ha parlato Mauro Tonolini: "La lettura è assolutamente corretta già dal campo di Colombo, che è in ottima posizione. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic che prova a giocarlo di tacco e il contatto poi con la mano avviene con una posizione dello stesso che è naturale e di non punibilità. Corretta la scelta di Colombo, avallata dal VAR".

Fa differenza il fatto che dietro ci sia un giocatore pronto a giocarla come Thuram? Risponde Tonolini: "No, i falli di mano prescindono da quello che sarebbe stato il risultato dell'azione successiva. Nulla cambia col fatto che dietro ci fosse un avversario".