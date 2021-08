Inter, numeri di maglia dei nuovi acquisti: da Dumfries a Calhanoglu, 9 a Dzeko

Ecco i numeri di maglia scelti dalle new entries della rosa nerazzurra per la stagione 2021/22 che inizierà domani a San Siro

I numeri di maglia dei nuovi acquisti dell'Inter. Da Hakan Calhanoglu a Edin Dzeko, ecco le scelte dei giocatori nerazzurri per la stagione 2021/22 che inizierà domani contro il Genoa. Questi i numeri, direttamente dal sito ufficiale dell'Inter: "Ci siamo! Il conto alla rovescia verso il primo impegno ufficiale della stagione sta per concludersi: sabato 21 agosto, alle ore 18.30, l'Inter di Simone Inzaghi inaugurerà la Serie A 2021/2022 sfidando il Genoa al "Meazza". Ecco i numeri di maglia scelti dalle new entries della rosa nerazzurra: