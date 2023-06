Champions 2023-24, Inter in seconda fascia. I pericoli sono nella quarta fascia

"Il sogno spezzato sul più bello. City in prima fascia da campione d’Inghilterra e d’Europa, Inter in seconda. Unica testa di serie italiana il Napoli, mentre Lazio e Milan finiscono in terza. Il tabellone delle finaliste sembra equilibrato. Per il successore di Spalletti e per Inzaghi i pericoli potrebbero arrivare più dalla quarta urna che dalla terza. Nell’ultima ci sono infatti Newcastle e Real Sociedad, due bruttissimi clienti da evitare, ma anche Union Berlino, Lens, Celtic e, se supera i playoff, il Galatasaray che evocherà dolci ricordi ma, almeno in casa, non è mai rassicurante. In terza, tutto sommato, c’è una scelta migliore: Salisburgo e Rangers non sono oggetti del desiderio, ma Newcastle e Real Sociedad fanno più paura. Per Sarri e Pioli la percentuale di rischio è decisamente più alta", spiega La Gazzetta dello Sport.