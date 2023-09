Inter in una nuova dimensione. CorSera: “Lo scorso anno non l’avrebbe vinta come ieri”

L'Inter vince a Empoli e non una cosa così scontata. Qualche difficoltà perché la squadra di Inzaghi non ha chiuso la partita, ma alla fine sono arrivati i tre punti e sono 5 vittorie su cinque.

"Si potrebbe anche fare gli schizzinosi e vista la disparità di risorse tecniche non ci sarebbe poi nulla di male. Ma una partita come quella di ieri a Empoli, fino al 23 aprile forse l’Inter non l’avrebbe vinta: successe a Salerno, a Genova con la Samp e a La Spezia, poi, proprio in questo stadio in quella data spartiacque, la squadra di Inzaghi è entrata in una nuova dimensione. Che cinque mesi dopo significa primo posto a punteggio pieno, con 3 punti di vantaggio sul Milan frutto del derby stravinto, 5 sulla Juventus e 7 sul Napoli, certificati dal gol immaginifico di Dimarco, con un sinistro al volo spettacolare a inizio ripresa", scrive il Corriere della Sera.