UFFICIALE – Inter, nuova partnership con Ranstad fino al 2027/28: “Credere nel talento”

Randstad Italia è Official HR & Staffing Partner di FC Internazionale Milano. Siglata una partnership triennale fino alla stagione 2027/28.

Insieme per raggiungere traguardi ambiziosi, in ambito sportivo e professionale: Randstad Italia è Official HR & Staffing Partner di FC Internazionale Milano. Il Club nerazzurro e la talent company leader nei servizi per le risorse umane hanno siglato una partnership triennale fino alla stagione 2027/28. Questo accordo unisce due brand legati da una forte affinità valoriale: l’Inter rappresenta una delle realtà più prestigiose del calcio italiano, contraddistinta da un respiro internazionale e da un impegno sempre crescente nella valorizzazione dei giovani, culminato in questa stagione con la nascita della squadra Under23. Una visione che si intreccia perfettamente con la missione di Randstad Italia, che ogni giorno si dedica a riconoscere, sostenere e accompagnare i talenti nel loro percorso di crescita, offrendo opportunità significative e contribuendo a trasformare il potenziale individuale in valore condiviso.

Grazie a questa partnership, Randstad Italia potrà entrare in contatto con l’ampia fan base dell’Inter, che conta oltre 530 milioni di appassionati in tutto il mondo e più di 4 milioni di tifosi in Italia. I loghi Randstad Italia saranno protagonisti durante le partite di Serie A e di Coppa Italia della squadra nerazzurra allo stadio San Siro, con visibilità sui LED a bordocampo, sui maxischermi e nelle aree hospitality. Nel corso della stagione verranno inoltre realizzate attività di comunicazione ed eventi esclusivi dedicati a celebrare questa collaborazione.

“Siamo felici di accogliere Randstad Italia tra i nostri partner. L’Inter è da sempre un club che promuove l’eccellenza e crede con convinzione nei giovani, valori che ritroviamo pienamente anche nella missione di Randstad” le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. “Questa collaborazione nasce da una visione comune: credere nel talento, sostenerlo e trasformarlo in valore, dentro e fuori dal campo”.

“Randstad e Inter sono unite da grandi passione e ambizione – afferma Marco Ceresa, Group CEO Randstad –, ci accomunano l’attenzione costante al miglioramento, il carattere internazionale e la volontà di investire sui giovani talenti. Da sempre siamo vicini ai valori dello sport e siamo felici di essere a fianco di una delle società italiane di calcio di maggior successo, capace negli ultimi tre anni di conquistare la seconda stella e raggiungere due finali di Champions League, nel perseguimento degli obiettivi di vertice in tutte le competizioni”.