Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato dell'attesissimo derby d'Italia tra Juventus-Inter . "Se l'Inter perde, ovvio dovranno valutare perchè sarebbero due ko di fila e potrebbe iniziare una mini-crisi, ma siamo solo all'inizio".

"Vlahovic? Per me non è scarso, ma negli ultimi anni a livello tecnico è peggiorato. Lui deve entrare nell'ordine delle idee giuste, perché anche ha avuto atteggiamenti che non mi sono piaciuti. Uno che prende 12 mln l'anno è normale che debba fare 20-25 gol l'anno o no?".