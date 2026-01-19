Archiviata la trasferta di Udine, per l'Inter è tempo di rituffarsi nel clima Champions. I nerazzurri domani sono attesi dalla difficile gara contro l'Arsenal. Come sottolinea il Giornale, l'obiettivo è dribblare gli spareggi, "col loro supplemento di fatica che può appesantire il percorso verso lo scudetto, l'ovvio traguardo di stagione, anche se nessuno ha ufficializzato le gerarchie. Chivu però sa bene che sarà giudicato soprattutto dal risultato finale in campionato".
"Per battere l'Arsenal, in partenza il tecnico parcheggia in panchina Esposito e quindi la PioLa, per affidarsi alla più verificata ThuLa, dopo che Thuram è stato risparmiato a Udine, dove Lautaro ha ripreso a segnare dopo 3 partite a secco (2 più lo scampolo finale contro il Lecce, in realtà), consolidando a quota 11 il primato di cannoniere del campionato e avvicinando un altro po' il podio nella storia dei bomber nerazzurri (168 gol in totale, a -3 da Boninsegna, dopo che la rivisitazione dello stesso club ha tolto 2 reti a Bonimba, ora a 171, ma sugli almanacchi a 173)".
"Oggi la rifinitura, formazione scontata, Pep Martinez domani torna disponibile per la panchina. Pochissimo lavoro fisico, fra così tanti impegni c'è giusto il tempo per un po' di tattica. Come ha spiegato Chivu, le partite ormai si preparano in sala video, anche quelle più importanti".
