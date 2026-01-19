Archiviata la trasferta di Udine, per l'Inter è tempo di rituffarsi nel clima Champions. I nerazzurri domani sono attesi dalla difficile gara contro l'Arsenal. Come sottolinea il Giornale, l'obiettivo è dribblare gli spareggi, "col loro supplemento di fatica che può appesantire il percorso verso lo scudetto, l'ovvio traguardo di stagione, anche se nessuno ha ufficializzato le gerarchie. Chivu però sa bene che sarà giudicato soprattutto dal risultato finale in campionato".