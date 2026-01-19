Ivan Perisic sta attraversando un grande momento di forma. Il croato è stato decisivo nelle vittorie del PSV contro Utrecht e Fortuna Sittard. Ma in Olanda c'è un aspetto dell'ex Inter che ad alcuni commentatori ed ex giocatori proprio non piace. Perisic, infatti, dopo le partite quasi mai si presenta davanti alle telecamere. L'ex portiere del PSV, Ronald Waterreus , ha dichiarato che questo è il più grande punto debole di Perisic.

Secondo Waterreus, “non avere voglia” non è una buona scusa. “Penso che qui al tavolo ce ne siano diversi che in passato non lo trovavano piacevole, ma fa semplicemente parte del lavoro. È strano che un ragazzo del genere venga tanto discusso e poi non lo sentiamo parlare. Se parli di un vero professionista esemplare, anche questo ne fa parte”. Waterreus pensa che i giovani che guardano Perisic per il suo fisico e la sua mentalità possano a loro volta rinunciare alle interviste. “Pensano: se una volta gioco male, allora non vado nemmeno io. Io lo trovo un punto negativo”. Sabato sera anche Bosz è stato nuovamente interrogato sull’argomento. “Non è la sua attività preferita e non posso obbligarlo".