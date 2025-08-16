Tutto pronto per l'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione 2025/26. Questa sera alle20:30 l'Inter sfiderà l'Olympiacos, campioni di Grecia in carica, allo stadio San Nicola di Bari.
Inter-Olympiacos, formazioni UFFICIALI: Thuram e Lautaro in attacco. Sucic dal 1′
Inter-Olympiacos, formazioni UFFICIALI: Thuram e Lautaro in attacco. Sucic dal 1′
La squadra sarà in campo allo stadio San Nicola di Bari. Ecco le scelte di Cristian Chivu
Cristian Chivu schiera Sommer in porta; Pavard, Acerbi e Bastoni a completare il terzetto difensivo. A centrocampo Mkhitaryan con Barella e Sucic. Sulle fasce spazio a Dimarco a sinistra, mentre a destra agirà Dumfries. Attacco formato dalla coppia Lautaro e Thuram.
Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram
