La squadra sarà in campo allo stadio San Nicola di Bari. Ecco le scelte di Cristian Chivu

Cristian Chivu schiera Sommer in porta; Pavard, Acerbi e Bastoni a completare il terzetto difensivo. A centrocampo Mkhitaryan con Barella e Sucic. Sulle fasce spazio a Dimarco a sinistra, mentre a destra agirà Dumfries. Attacco formato dalla coppia Lautaro e Thuram.