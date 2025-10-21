FC Inter 1908
FCINTER1908 – Inter, Chivu ha scelto definitivamente la coppia offensiva contro l’Union

Il capitano dell'Inter partirà titolare nella gara di questa sera in Champions League. Chivu ha deciso chi partirà tra Bonny ed Esposito
L'Inter scenderà in campo alle 21 a Bruxelles contro l'Union SG. L'obiettivo è proseguire il percorso positivo in Champions per poi prepararsi alla grande sfida di sabato contro il Napoli.

Chivu ha sciolto uno dei tanti dubbi di formazione. Deciso l'attacco che partirà titolare nella sfida contro i belga: secondo quanto riportato da Fcinter1908, Lautaro sarà ancora in campo dal 1', al suo fianco ci sarà Pio Esposito. Bonny sarà utilizzato a gara in corso.

