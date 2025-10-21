L'Inter scenderà in campo alle 21 a Bruxelles contro l'Union SG. L'obiettivo è proseguire il percorso positivo in Champions per poi prepararsi alla grande sfida di sabato contro il Napoli.
FCINTER1908 – Inter, Chivu ha scelto definitivamente la coppia offensiva contro l’Union
Il capitano dell'Inter partirà titolare nella gara di questa sera in Champions League. Chivu ha deciso chi partirà tra Bonny ed Esposito
Chivu ha sciolto uno dei tanti dubbi di formazione. Deciso l'attacco che partirà titolare nella sfida contro i belga: secondo quanto riportato da Fcinter1908, Lautaro sarà ancora in campo dal 1', al suo fianco ci sarà Pio Esposito. Bonny sarà utilizzato a gara in corso.
