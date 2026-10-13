L'Inter segue da molto vicino Alessandro Romano, talento classe 2006 del Cagliari e della Nazionale italiana: il pensiero di Antonio Cassano.

Alessandro Cosattini
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Italia Alessandro Romano

L'Inter segue da molto vicino Alessandro Romano, talento classe 2006 del Cagliari e della Nazionale italiana. Così Antonio Cassano a Viva el Futbol ha parlato di lui.

Romano
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"Romano ha fatto un grandissimo gol contro il Parma e qualche buona prestazione. Poi l’ho visto in Nazionale, un po’ pauroso, con la scimmia sulle spalle. Voglio seguirlo ma non so se può essere lui un uomo della ripartenza", ha spiegato Cassano.

I nerazzurri lo sanno seguendo costantemente all'opera nel campionato di Serie A: è tra i profili monitorati per presente e futuro del centrocampo.

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