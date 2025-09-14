Contro la Juventus Cristian Chivu ha schierato dall'inizio 9 giocatori che sono scesi in campo a Monaco

A guardare l’undici titolare schierato da Cristian Chivu allo Stadium, si rischiava di confondere questa stagione con la scorsa. L’unica novità, Akanji in difesa, figlio più della necessità che del coraggio, mentre il resto della formazione parlava di continuità con il passato, tanto che in campo dall'inizio c'erano 9 giocatori che erano scesi in campo nella finale di Monaco.

"Eppure, sparso in panchina, c’era sangue fresco, giovane, appena arrivato dal mercato: è stato usato pochino, solo nell’ultima mezzora di tormenti, risalite e cadute, eppure potrà servire alla causa in questo momento già così delicato. È un gruppo di giovani nerazzurri, tra l’altro, pure piuttosto costoso: c’erano 85 milioni di euro seduti comodi in panchina, a partire da quei 14 spesi per Sucic, il tuttofare della mediana. Ieri, un po’ perché Mkhitaryan era rimasto a faticare ad Appiano mentre il croato sudava in nazionale accanto a Modric, e un po’ per un semplice rigurgito conservatore, Chivu ha invece fatto riposare il buon Petar e ripescato dalla mediana l’armeno, totem di Simone", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"La novità Akanji in formazione è stato un atto di coraggio, anche un po’ obbligato. Il primo dei nuovi ad alzarsi dalla panchina, invece, è stato Bonny: 23 milioni pagati al Parma e già una certa autorevolezza al posto della controfigura di Lautaro. Al contrario, nessuna traccia degli altri due che potevano essere usati in mediana e sulla fascia. Diouf e Luis Henrique, pagati insieme quasi 50 milioni, hanno avuto modo di conoscere ancora meglio la Pinetina nelle ultime due settimane, ma nessuno dei due è salito sul palcoscenico dello Stadium".

"L’Inter non aveva problemi a traghettare la palla nei pressi dell’area bianconera, ma resta sempre l’antico problema della casa. Difficilmente si crea superiorità nell’uno contro uno e, al momento, dei dribbling che dovrebbe portare in dote il brasiliano non c’è traccia. L’altro francese arrivato dal mercato, mezzala mancina tutta da scoprire, ha messo solo 11’ in cascina, tutti nella festa del debutto. Se dopo tre partite l’Inter vede la vetta già distante sei punti, servirà cambiare qualche marchingegno e, forse, prima o poi, si scoprirà pure il misterioso Andy".

