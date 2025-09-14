"Chivu ieri ha perso in campo e fuori dal campo. Non so dire dove abbia sbagliato di più. Intanto, ha messo sotto i piedi il mercato della società, cosa incomprensibile: se piazzi Akanji, appena arrivato, e poi non punti su un centrocampista fresco, sei già indifendibile. Luis Henrique mai inserito, Sucic dopo lo stralunato Zielinski. Cambi elementari che posso fare anche io, ruolo per ruolo. L'Inter è l'Inter, e Chivu deve ricordarselo, se non vuole fare la fine di Thiago Motta. Ha parlato di prestazione: ma quale prestazione? Non conta. A parte che è stata una prestazione di possesso sterile, non è stato uno scandalo l'aver perso. Le partite si vincono con l'attenzione. Non puoi essere contento della prestazione, quando un allenatore normale avrebbe rovesciato i tavoli della sala stampa. Thuram ride, ma c'è poco da ridere".