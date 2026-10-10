A Radio Dee Jay anche oggi è arrivato il momento dei pronostici. A San Siro si gioca Inter-Parma e secondo Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni la squadra nerazzurra batterà la formazione gialloblù: "1" per entrambi. Il Napoli contro il Frosinone vince per entrambi i giornalisti. Tra Como e Roma pari per Caressa, pari o vittoria per i giallorossi secondo il direttore del Corriere dello Sport.

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Lazio-Monza, 1 per Zazzaroni che prevede quindi la vittoria della formazione di Gattuso all'Olimpico: "Anche se ho visto Juric in grande forma". 1-x secondo Caressa: "Se Gattuso vince è la migliore partenza di sempre della squadra biancoceleste".

"Sassuolo-Milan è la partita della sfiga milanista storicamente. Sono ammiratore di Moreira, ma pure di Aquilani. Dico X", ha spiegato Zazzaroni. Finisce con un pareggio anche secondo Caressa. Pari pronosticato anche per la Juve in casa del Cagliari.

(Fonte: Radio Dee Jay)