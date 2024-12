Il momento si avvicina: l'Inter si prepara a tornare in campo e a ritrovare San Siro. I nerazzurri affrontano il Parma nella 15.a giornata della Serie A 2024/25: il calcio d'inizio è in programma per le ore 18:30. I ragazzi di Simone Inzaghi ritrovano il proprio pubblico, pronto come sempre a sostenere i nerazzurri in un match di grande importanza.