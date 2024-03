"Non entusiasti da questa annata da comparse all’Inter perché tra infortuni ed errori sono stati offuscati pure i loro momenti buoni, ma comunque entusiasti quando c’è la nazionale di mezzo. Strana la vita di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, i nerazzurri appassiti alle spalle delle ThuLa, e ancor di più in questa pausa. Arna si cura dal secondo brutto guaio fisico stagionale che gli ha tolto la possibilità di esserci al Metropolitano; si era già fermato a fine settembre per otto partite per un guaio alla coscia sinistra, stavolta il risentimento muscolare è al bicipite femorale della coscia destra e si punta a riaverlo per la gara contro l’Udinese del 7 aprile. Intanto, ha ricevuto una visita patriottica: il c.t. della Nazionale austriaca Ralf Rangnick è venuto a Milano per incontrare il suo attaccante e fare un punto assieme allo staff medico nerazzurro", scrive La Gazzetta dello Sport.