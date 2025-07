Sono arrivati alla Pinetina, come vi abbiamo raccontato, tutti i giocatori che hanno lasciato prima gli States e non hanno giocato il Mondiale per Club. Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski si sono sottoposti quest'oggi alle visite al mattino e sono poi arrivati ad Appiano nel pomeriggio, ad attenderli un lavoro personalizzato sul campo. E non in palestra, si pensa quindi a buoni segnali rispetto ai loro infortuni e in vista della ripresa generale.