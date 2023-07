Brozovic, oltre all’ingaggio ha pesato l’ultimo anno turbolento con l’Inter: “Finita da tempo”

"Questi ultimi lampi in campo non hanno cancellato il pregresso e anche la necessità di dare una sforbiciata al monte ingaggi, risparmiando 42 milioni lordi di ingaggio in tre stagioni. Ieri Marcelo, sempre in contatto col d.s. dell’Al-Nassr e suo compatriota Goran Vucevic. Era a Parigi dove ha comunque svolto le visite mediche necessarie per la fumata bianca. È stato pure paparazzato all’ingresso del lussuoso Shangri-La Paris Hotel in zona Trocadero. Non ha ottenuto almeno formalmente la buonuscita che tanto bramava anche se, pure per questa richiesta, l’Inter è stata costretto a rinunciare a qualcosa. Schermaglia parte, siamo vicini alla conclusione di una storia nerazzurra lunga otto stagioni e mezzo e unica per molti aspetti, tra alti e bassi, contestazioni e redenzioni, coccodrilli in barriera e scherzi assortiti", spiega il quotidiano.