"Ecco perché l’Inter deve fare un po’ come gli orsi prima che cominci l’inverno, e in questo senso la stagione si presta a un divertente parallelo: dieci punti minimo, ma l’obiettivo è dodici, nelle prime quattro, per blindare almeno il diritto a due partite in più (leggi playoff). Poi, con la testa più leggera, senza remore contro le big di Spagna, Inghilterra e Germania. Nella scorsa Champions sono serviti 16 punti per gli ottavi diretti (l’Inter ne ha fatti 19, conquistando il quarto posto). I playoff valevano 13 punti. Si parte da qui. La missione G8 è soltanto agli inizi".

"Con l’Ajax è andata alla grande, due gol di Thuram, l’impressione di solidità e soprattutto di gestione intelligente: non abbiamo la forza per comandare 90’ ad Amsterdam, ma li teniamo lontani e colpiamo al momento giusto, senza mai dare la sensazione di subire. Un successo con effetti anche sul campionato: l’Inter era reduce dal doppio ko contro Udinese e Juve, invece dopo l’Ajax ha infilato Sassuolo e Cagliari e sabato può allungare la striscia con la Cremonese (che però ha giocato un bello scherzo al Milan). Prima, stasera, lo Slavia Praga, in teoria meno insidioso e per di più a San Siro. Ma se c’è una cosa sicura è che l’Inter, oggi, non ha sicurezze. Un anno fa l’andava come un treno in Europa ed era quasi “arrogante”, si permetteva un turnover pesante. Lo Slavia non avrebbe avuto scampo: debutto con pari sul campo del City, e una sfilata di successi, prima di interpretare male la trasferta a Leverkusen, punita giusto alla fine. La storia è diversa, l’Inter non è nell’élite di Champions, deve recuperare considerazione altrui e autostima. Chivu non sta gestendo una rivoluzione, non è sceso in piazza per distruggere i monumenti del passato: insegue una riforma costituzionale", riporta Gazzetta.