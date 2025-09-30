"Oggi il redivivo Yann tornerà finalmente in campo e farà riposare Akanji nella linea a tre, con Acerbi (assente in Sardegna) e Bastoni. Nel dettaglio, tornerà anche Sommer, considerato il titolare tra i pali per l'intera stagione, e sulle fasce le due D. Dumfries + Dimarco. L'apriscatole croato Petar Sucic potrebbe far riposare Mkhitaryan, reduce da 90° filati in A, mentre la grande tentazione è davanti: accanto a Lautaro, debuttante in questa Champions dopo le 9 reti della scorsa edizione, potrebbe per una volta non esserci Thuram, il più spremuto finora. Il connazionale francese Bonny ha messo insieme 73' totali, ma ancora mai dall'inizio: stavolta dovrebbe sentire il brivido della titolarità, in una prima notte magica di Coppa", scrive La Gazzetta dello Sport.