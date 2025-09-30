FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

Inter, la sorpresa potrebbe essere in attacco. Chivu rispolvera Bisseck, ecco chi riposa

Inter, la sorpresa potrebbe essere in attacco. Chivu rispolvera Bisseck, ecco chi riposa - immagine 1
Il tecnico dell'Inter Chivu pensa a un turno di riposo a Thuram, Akanji e Mkhitaryan. In attacco coppia Lautaro-Bonny
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter Chivu pensa a un turno di riposo a Thuram, Akanji e Mkhitaryan per la gara di questa sera contro lo Slavia Praga. In attacco coppia Lautaro-Bonny.

Inter, la sorpresa potrebbe essere in attacco. Chivu rispolvera Bisseck, ecco chi riposa- immagine 2
Getty Images

"Oggi il redivivo Yann tornerà finalmente in campo e farà riposare Akanji nella linea a tre, con Acerbi (assente in Sardegna) e Bastoni. Nel dettaglio, tornerà anche Sommer, considerato il titolare tra i pali per l'intera stagione, e sulle fasce le due D. Dumfries + Dimarco. L'apriscatole croato Petar Sucic potrebbe far riposare Mkhitaryan, reduce da 90° filati in A, mentre la grande tentazione è davanti: accanto a Lautaro, debuttante in questa Champions dopo le 9 reti della scorsa edizione, potrebbe per una volta non esserci Thuram, il più spremuto finora. Il connazionale francese  Bonny ha messo insieme 73' totali, ma ancora mai dall'inizio: stavolta dovrebbe sentire il brivido della titolarità, in una prima notte magica di Coppa", scrive La Gazzetta dello Sport.

