CHIVU PENSIERO

La vittoria contro la Roma, la sesta di fila per l'Inter, lascia segnali positivi sotto tanti punti di vista. Questa squadra ha imparato anche a soffrire e resistere agli attacchi giallorossi. Merito anche di Sommer e dei difensori ma lo spirito dei giocatori in campo ha fatto la differenza, permettendo a Chivu di ottenere un'altra vittoria.

"La vittoria con la Roma è figlia del nuovo corso. Il primo concetto è “verticalità”. Il gol di Bonny è nato da un passaggio lungo di un Barella ormai rinato. L’azzurro avrebbe potuto servire Dumfries davanti a lui, cambiare gioco su Dimarco o ridare la sfera ad Akanji.

Ha scelto di servire il taglio del francese, bravo a infilarsi nel buco lasciato da una difesa troppo alta. L’Inter costruisce più alta e si nota. Ha alzato il baricentro di circa otto metri rispetto all’anno scorso. I risultati si vedono", si legge su La Gazzetta dello Sport.