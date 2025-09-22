Non è ancora arrivata la gioia del primo gol in campionato con la maglia nerazzurra, ma l’esordio da titolare a San Siro di Pio Esposito resta comunque positivo. Contro il Sassuolo il giovane attaccante ha lottato su ogni pallone ed è andato vicino al gol in più di un'occasione. Solo un super Muric ha negato a Pio la gioia del gol in un San Siro che lo ha sostenuto fin dal primo minuto.

"Settantasette minuti di repertorio completo, vissuti da protagonista. Pio Esposito contro il Sassuolo si è fatto valere nel suo esordio a San Siro da titolare, creando molteplici occasioni e dando peso al reparto offensivo in un match che fino in fondo è rimasto in bilico. Già ad Amsterdam in Champions gli era mancato solo il gol. Ha convinto di nuovo per il suo approccio, per la capacità di attirare gli avversari e metterci il fisico fino all’ostinazione imprescindibile nella ricerca della prima rete", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Pio Esposito ci ha provato e riprovato nell’arco di tutto il match, almeno in due occasioni ha finito per calciare alto dopo essersi costruito le chance, ma ancora una volta ha impressionato per la sua personalità e la capacità di farsi trovare pronto a soli 20 anni e all’alba della sua prima vera stagione tra i grandi. Sembra quasi che le caratteristiche del compagno di reparto facciano poca differenza, come si è visto prima in coppia con Thuram e poi nello scampolo disputato con Lautaro. Al 77’ ha lasciato il posto a Bonny e a quel punto gli applausi sono stati inevitabili, con il pubblico che a più riprese l’ha incitato dagli spalti e lo stesso Thuram prima di uscire gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio, per incitarlo a non mollare nei reiterati tentativi alla ricerca del gol".