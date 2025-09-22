Marchegiani sull’Inter: “L’anno scorso sembrava non poter fare a meno di…”

A Sky durante Sky Calcio Club si è parlato di Inter dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo. L'Inter ha collezionato la seconda vittoria di fila dopo quella con l'Ajax in Champions, mettendo poi fine alla striscia negativa di due KO di fila tra Udinese e Juventus.
Luca Marchegiani, intervenuto a Sky Sport, ha voluto porre l'attenzione su un aspetto in particolare: "Anche fare a meno di Lautaro per 2 partite di fila, l'anno scorso l'Inter sembrava non avere alternative.
Non basta la vittoria di oggi per dire che l'Inter è tornata l'Inter che tutti conosciamo", dice poi Marchegiani, relativamente all'esordio dal 1' a San Siro per Pio Esposito, autore di un'ottima prestazione e al quale è mancato solo il gol.
