Inter e Pirelli ripercorrono la loro partnership con i gol: il primo è di Stankovic

INTER and PIRELLI, SAME POWER

Prima ancora di controllare il pallone, qualche passo oltre la linea dell’area di rigore, Stankovic sa già cosa fare una volta ricevuto il passaggio di Maicon. I momenti successivi scorrono nella sua testa rapidissimi come le diapositive di una vecchia pellicola. Non ha bisogno di guardare la porta, il posizionamento del portiere o i difensori avversari: ha già visto tutto, sa già come andrà a finire. Il tocco di sinistro serve solo a sistemare il pallone sulla mattonella giusta, poi usa la gamba destra come una mazza da baseball, lo swing perfetto per un home run. Nel gol di Stankovic, un destro all’incrocio che non lascia scampo al portiere, l’elemento principe è la potenza sprigionata, quella che da sempre caratterizza il binomio tra Inter e Pirelli. Un tiro potente che si infila tra palo e traversa e spacca una partita. Un gesto all’apparenza semplice, lineare, ma racchiude tutta l’essenza del campione nerazzurro. Uno shock di energia improvviso, la fiammata del drago – una delle tante – che illumina il derby di andata nella stagione 2006/2007.