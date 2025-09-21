Inter, prosegue la polemica della Curva Nord col club: “Questa è mentalità”. E citano Chivu

"La motivazione e la mentalità sono importantissime soprattutto in un gruppo come questo, che ha bisogno di certezze e di sostegno. C’è bisogno di una curva che incoraggi la squadra. Qualcuno potrà dire che sono dei campioni e certe cose dovrebbero essere automatiche, ma anche loro sono esseri umani, hanno problemi e una sensibilità. Hanno anche dei difetti, sono essere umani. Bisogna sostenerli, convincendoli che la motivazione e la mentalità sono fondamentali".