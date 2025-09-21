FC Inter 1908
Inter, prosegue la polemica della Curva Nord col club: “Questa è mentalità”. E citano Chivu

Lo striscione della Curva Nord, che cita un passaggio della conferenza di ieri di Chivu, è piuttosto emblematico
Nel corso della conferenza stampa di ieri, alla viglia del match contro il Sassuolo, Cristian Chivu ha parlato anche della necessità di avere una Curva a sostegno della squadra:

"La motivazione e la mentalità sono importantissime soprattutto in un gruppo come questo, che ha bisogno di certezze e di sostegno. C’è bisogno di una curva che incoraggi la squadra. Qualcuno potrà dire che sono dei campioni e certe cose dovrebbero essere automatiche, ma anche loro sono esseri umani, hanno problemi e una sensibilità. Hanno anche dei difetti, sono essere umani. Bisogna sostenerli, convincendoli che la motivazione e la mentalità sono fondamentali".

E la Curva Nord, al di fuori di San Siro, ha srotolato uno striscione emblematico, citando proprio la frase di Chivu e aggiungendo un chiaro messaggio alla società: "Società, questa è mentalità". In attesa di ulteriori novità, la posizione della Curva è piuttosto chiara.

 

