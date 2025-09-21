Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria sull'Ajax e in vista del match col Sassuolo:
Compagnoni: “Di Chivu mi è piaciuta una cosa in particolare. E contro la Juventus…”
Le parole di Maurizio Compagnoni ai microfoni di Sky Sport in merito a Chivu dopo la vittoria contro l'Ajax in Champions
"3 punti in 3 partite per l'Inter? Contro la Juventus è stata una partita particolare e giocata anche bene dall'Inter. Sia in Champions sia in campionato ha un calendario agevole, in Europa può chiudere con 12 punti dopo le prime 4 giornate e ipotecare il passaggio del turno. Anche in campionato è nettamente favorita nelle prossime 3.
Contro l'Ajax l'Inter ha giocato bene, sta bene e deve resettare perché la partita con l'Udinese è emblematica per le scorie della scorsa stagione, tutto ciò pesa. Devo dire che di Chivu ho apprezzato la serenità con cui ha affrontato la sconfitta con la Juve fino alla partita con l'Ajax"
