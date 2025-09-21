FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Compagnoni: “Di Chivu mi è piaciuta una cosa in particolare. E contro la Juventus…”

ultimora

Compagnoni: “Di Chivu mi è piaciuta una cosa in particolare. E contro la Juventus…”

Compagnoni Inter Dybala
Le parole di Maurizio Compagnoni ai microfoni di Sky Sport in merito a Chivu dopo la vittoria contro l'Ajax in Champions
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria sull'Ajax e in vista del match col Sassuolo:

Inter Chivu
Getty Images

"3 punti in 3 partite per l'Inter? Contro la Juventus è stata una partita particolare e giocata anche bene dall'Inter. Sia in Champions sia in campionato ha un calendario agevole, in Europa può chiudere con 12 punti dopo le prime 4 giornate e ipotecare il passaggio del turno. Anche in campionato è nettamente favorita nelle prossime 3.

Compagnoni: “Di Chivu mi è piaciuta una cosa in particolare. E contro la Juventus…”- immagine 3
Getty

Contro l'Ajax l'Inter ha giocato bene, sta bene e deve resettare perché la partita con l'Udinese è emblematica per le scorie della scorsa stagione, tutto ciò pesa. Devo dire che di Chivu ho apprezzato la serenità con cui ha affrontato la sconfitta con la Juve fino alla partita con l'Ajax"

Leggi anche
Callegari e Trevisani d’accordo: “Ajax-Inter non è la partita della svolta. E...
Zazzaroni: “Contento per Chivu, è preparato. Ajax-Inter, arbitro da sospendere a vita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA