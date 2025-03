Sky – Inter, tutti i numeri da prima. Lautaro è un altro, i dati sulla differenza

Lautaro è un altro

Lautaro decisivo anche ieri come sta facendo nel 2025. I numeri tra la prima parte del campionato nel 2024 e la seconda parte della stagione, iniziata da gennaio 2025 parlano di una differenza netta. Nel 2024 l'argentino ha segnato 7 gol, uno ogni 215 minuti. Nel 2025 ne ha segnati 11, uno ogni 129 minuti. Cambiati i gol, il modo di pensare alle partite, che anche quando non segna dà una grossa mano alla squadra. «Sono cambiati punti, prospettive, numeri, gol che lui riesce a fare in maniera chirurgica. E l'apertura che fa su Thuram contro l'Atalanta è un gesto da artista, un colpo di pennello di un espressionista che vede col terzo occhio il compagno e riesco a servirlo. Non a casa è campione del Mondo, ha vinto la Coppa America ed è uno dei migliori attaccanti in questo momento in circolazione a livello mondiale», ha aggiunto Paventi.