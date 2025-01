Torna a vincere l'Inter di Simone Inzaghi, che batte di misura il Venezia grazie al gol di Darmian e ritrova il sorriso dopo l'amara sconfitta in Supercoppa contro il Milan.

Un successo che regala ai nerazzurri un nuovo record: mai prima d'ora aveva ottenuto 6 affermazioni esterne consecutive senza incassare reti. Un dato sottolineato da Opta: "L'Inter ha infilato sei successi di fila in trasferta in Serie A con annesso clean sheet per la prima volta nella sua storia. Sicurezza".