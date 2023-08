Inter Primavera, la guida alla nuova stagione della squadra di Chivu

Per la Primavera di Cristian Chivu è iniziato il conto alla rovescia in vista dell'inizio del campionato 2023/24. Il 25 agosto alle ore 18 l'U19 nerazzurra nella prima giornata affronterà l'Empoli al Konami Youth Development Centre. La gara sarà visibile su Sportitalia.

LA PRE-SEASON

La pre-season dei ragazzi di Chivu è iniziata il 17 luglio, giorno del raduno. Il 21 luglio il gruppo si è poi trasferito a Racines, in Trentino-Alto Adige, per una settimana di ritiro in quota. Durante la permanenza in Trentino i nerazzurri hanno disputato due match amichevoli. Nel primo l'Inter ha affrontato l'SV Telfs, vincendo 4-0 con i gol di Sarr, Martini, Guercio e Quieto. Poi la sfida contro il Sassuolo, con un altro successo nerazzurro: 3-0firmato Sarr, Di Maggio e Berenbruch.