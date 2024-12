Dopo i leak della possibile divisa home dell'Inter per la stagione 25-26, FootyHeadlines ha svelato alcuni dettagli di quella che potrebbe essere la terza maglia

Dopo i leak della possibile divisa home dell'Inter per la stagione 25-26, FootyHeadlines ha svelato alcuni dettagli di quella che potrebbe essere la terza maglia. Secondo il portale, il kit dovrebbe presentare come colore principale il blu navy, con i vari loghi in arancione.