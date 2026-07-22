Prima amichevole estiva per i nerazzurri di Chivu, che affrontano un club tedesco locale
VIDEO FCIN1908 / Inter, allenamento ad alta intensità: le indicazioni di Chivu
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Prima amichevole stagionale per l'Inter, che tra pochi minuti scenderà in campo contro l'SV Aasen, formazione militante in sesta divisione tedesca. Cristian Chivu schiera inizialmente una formazione altamente sperimentale, con diversi giovani in campo dal primo minuto. Successivamente ci sarà spazio per tutti i componenti del gruppo. Calcio di inizio alle ore 10:30.
La formazione ufficiale:
Di Gennaro; Pavard, Asllani, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Akinsanmiro, Marello; Mosconi, Topalovic.
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